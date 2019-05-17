قرية "الراشدة" تنفذ مشروع الصدقة الجارية في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لقرى الراشدة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مشروع الصدقة الجارية من خلال زراعة أشجار خيل وتخصيص العائد منها للفقراء.

وقال كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، إن الوحدة المحلية لقرى الراشدة نفذت المرحلة الأولى من مشروع توزيع الصدقة الجارية بزراعة ست وأربعين فسيلة بجوار الجبانة وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بجوار الجبانة القديمة.

وأضاف كمال، أنه جرى الإعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة لهذه المبادرة بالطريق الدائري بالقرية، والذي يربط قرية الراشدة بقرية الدهوس.

وأوضح رئيس مركز الداخلة، أنه جرى تسليم المرحلة الأولى من مساحات الأراضي المخصصة لمجمع الحظائر خارج الكتلة السكنية وتشمل هذه المرحلة (120) قطعة من إجمالي 400 قطعة.