محافظ أسيوط يبحث استعدادات المدارس لامتحانات الصف الأول الثانوي

عقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اجتماعا موسعا مع مديري عموم مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وممثلي الشركة المصرية للاتصالات لبحث الاستعدادات لامتحانات الصف الأول الثانوي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم بمشاركة مختلف الجهات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وقطاعي الكهرباء والاتصالات مع تشكيل غرفة عمليات للمتابعة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة وقوع أي طوارئ بهدف خروج امتحانات الصف الأول الثانوي بالشكل اللائق وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

من جهته استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التي جرى اتخاذها في المدارس، كما جرى تشكيل غرف عمليات للمتابعة بين المدارس والإدارات التعليمية والمديرية والتدخل في حالة حدوث أي طوارئ، لافتا إلى البدء في تجهيز اللجان بالمدارس للامتحان الورقي تحسبًا لوقوع أي مشكلة تعوق الامتحانات الإليكترونية.