قرر المستشار ياسر هندي المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، في تعليماته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بتشريح ودفن جثة خطيب لقي مصرعه أثناء عمله باللودر الخاص به خلال ري أرضه عقب سقوط مروحة اللودر على رأسه بشكل مفاجئ بقرية ميت حواي بدائرة المركز.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة السنطة بوصول "سمير. ب" 42 عاما، مقيم بقرية ميت حواي التابعة لذات الناحية ويعمل إمام وخطيب مسجد، جثة هامدة.

وبسؤال مرافقي المتوفي أوضحوا أن حال عمله على اللودر الخاص به بشوارع القرية جرى إصابته عن طريق مروحة اللودر ما تسبب في مصرعه وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.