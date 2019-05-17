تنطلق أعمال مؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، سنويا، في يونيو المقبل، لمناقشة أحوال العمل والعمال على مستوى العالم، وذلك بحضور وفود أطراف العمل الثلاث "حكومة، عمال، أصحاب أعمال"، من مختلف دول العالم.

وينشر "الوطن"، أسماء الوفد الرسمي المشارك في مؤتمر العمل الدولي، بجنيف، الشهر المقبل:

وتضمن وفد الحكومة الأسماء التالية وعلى رأسها الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة:

هيثم سعد الدين، أسامة علي- علاء زكريا- أيمن عبد العال – شهيرة عبد الحافظ – هلال عبدالله – ياسر عبد الظاهر – دينا عبدالتواب- ايهاب عبد العاطي- احمد حسن – سها المغربي- نحمدو محمد حسن – أمل عبد الموجود – أحمد ابراهيم – مصطفى محمود – آيات السيد – ريم فيصل – منال عبدالعزيز – أحمد نظمي – محمد أيمن.

وجاءت أسماء وفد العمال المشارك في مؤتمر العمل الدولي، كالتالي:

محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر

عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية

مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام

عبدالفتاح ابراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

محمد سالم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة

رجب السواحلي، النقل والمواصلات وخدماتها

عايدة ابو بكر، من نقابة العاملين بالبترول

حسني سعد، المستشار القانوني للاتحاد

خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

مجدي حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام

عادل عبد الفضيل، القائم بأعمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية

كارولين سمير، وكيل ادارة التعاون الدولي باتحاد العمال

أحمد السيد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية

عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب

بينما تضمن وفد أصحاب الأعمال الأسماء التالي:

فاطمة الرزاز - محمد عاطف – محمد فؤاد – محمد عطية – عبدالستار أحمد – خالد عبدالعظيم- محمد طلعت – السيد ابراهيم تركي.

وينطلق مؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة الدولية، بجنيف في سويسرا، في الفترة بين 10 – 21 يونيو المقبل.