تفتتح جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، اليوم، مركز "جامعة المنصورة للحفريات الفقارية" وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس بنك المعرفة المصري في إطار الجهود المشتركة بين بنك المعرفة المصري، و"سبرنجر نيتشر" لدعم البحث العلمي وتعريف المجتمع بنجاحات الباحثين المصريين عن طريق مجلة للعلم.

وينظم المركز، حفل افتتاح في أحد فنادق القاهرة، اليوم، بحضور عدد من القيادات التعليمية والعلمية، والدكتور هشام سلام مدير المركز، وقيادات محافظة الدقهلية.

ويضم المركز العديد من الحفريات الفقارية من العصور الجيولوجية التي يرجع عمرها لمئات الملايين من السنين ويعد المركز الأوحد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو مهتم بدراسة التراث الطبيعي للحفريات الفقارية وتم نشر أكثر من 20 بحثا دوليا في كبرى المجلات العلمية العالمية منها مجلة الناتشر الدولية والذي وثق فيه أنواع جديدة من الكائنات التي عاشت قبل ظهور الإنسان بملايين السنين ومن أهم اكتشافات المركز تسجيل نوع جديد من الديناصورات والذي لم يكتشف من قبل وسمي باسم جامعة المنصورة المنصوراصورس.