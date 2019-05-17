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بالصور| "تعليم كفر الشيخ" تجهز 28 استراحة لمراقبي الدبلومات الفنية

بالصور| "تعليم كفر الشيخ" تجهز 28 استراحة لمراقبي الدبلومات الفنية

 "أوقاف الإسكندرية" تنظم قوافل دعوية تجوب مساجد المحافظة

 "أوقاف الإسكندرية" تنظم قوافل دعوية تجوب مساجد المحافظة

حافظ: "برلمانية الوفد" تجتمع لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات البرلمان

حافظ: "برلمانية الوفد" تجتمع لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات البرلمان

من "الإرهابي" لـ"فرقة ناجي عطاالله".. قضايا تناولها الزعيم في أعماله

من "الإرهابي" لـ"فرقة ناجي عطاالله".. قضايا تناولها الزعيم في أعماله

محافظ أسيوط: إزالة الإشغالات بشارع بورسعيد بحي غرب لتحقيق الانضباط

محافظ أسيوط: إزالة الإشغالات بشارع بورسعيد بحي غرب لتحقيق الانضباط

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