حافظ: "برلمانية الوفد" تجتمع لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات البرلمان

أكد النائب حسني حافظ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الهيئة ستجتمع خلال الأيام المقبلة، لوضع تصورها حول تعديلات قوانين الانتخابات، وتحديدا قانون مجلس النواب، وذلك قبل البدء فى مناقشته داخل البرلمان.

وقال لـ"الوطن" إن تخصيص مقاعد للنظام الفردي على حساب القائمة، هو النموذج الأنسب للناخب المصري، بحيث يتكمن النائب من التفاعل والتلاحم مع أهالي الدائرة، عكس ما يحدث في القوائم الانتخابية، والتي تجعل النائب والناخب في معزل عن بعضهم البعض.

وأشار إلى أنه من الصعوبة التكهن الآن بالنظام الأنسب للحياة السياسية، إلا بعد طرح الأمر للحوار المجتمعي.