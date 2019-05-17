أكد عماد حجاب، الخبير والباحث في مجال حقوق الإنسان، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بكافة دواوين المحافظات لتلقى الشكاوى والعمل على حلها سوف تساهم مستقبلا في بحث شكاوى حقوق الانسان على المستوى المحلى بالأقاليم والمدن والقرى وأنها تمثل خطوة على الطريق لتحسين التعامل مع حقوق المواطنين ونشر الوعي والثقافة بها.

وقال حجاب، لـ"الوطن"، إن هذه الوحدات يمكن أن تكون جزء من ملف مصر، الذي ستتقدم به للمراجعة الدورية أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف للقيمة الكبيرة لهذه الخطوة في تفعيل الاهتمام بها ولاثبات قدرة الدولة المصرية على الاهتمام بها.

وأضاف أن فكرة هذه الوحدات يمكن تطويرها مستقبلا في حالة نجاحها لتمثل دور مكاتب الإمبودسمان الموجودة في بعض الدول والتي تتولى الدفاع عن حقوق المواطنين وتمثيلهم أمام جهات التقاضي والتحقيق للحصول على حقوقهم في حالة تعرضها لتجاوزات وإهمال وانتهاك.

ولفت الخبير والباحث في مجال حقوق الإنسان إلى أن انشاء وزارة الداخلية لوحدات لحقوق الإنسان بكل مديريات الأمن، ووجود ضابط بكل قسم شرطة من قطاع حقوق الإنسان مثل خطوة مناسبة في جعل الجهات الحكومية تتولى حماية هذة الحقوق وبحث شكاوى المواطنين بها كجزء من الآليات الوطنية المنوط بها الحفاظ عليها.