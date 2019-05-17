أدى الآلاف من طلاب العلم والمواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الجنازة في رحاب الجامع الأزهر على جثمان "شهيدة العلم" فاتحة نهضية، الطالبة الإندونيسية بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بمشاركة الدكتور أشرف البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، وعدد من قيادات الأزهر، والسفير حلمي فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور عثمان شهاب، المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا.

وقالت جامعة الأزهر في بيان لها، إن الآلاف من طلاب العلم المصريين والوافدين الدارسين في الأزهر الشريف من مختلف الجنسيات حرصوا على المشاركة في الصلاة عليها، بجانب مشاركة عدد كبير من قيادات الأزهر وأسرة سفارة إندونيسيا بالقاهرة.

ولبت الطالبة "شهيدة العلم" نداء ربها وهي صائمة في أيام المغفرة من شهر رمضان الكريم، إثر حادث سير في مدينة المقطم أول أمس.

ونعت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة الطالبة "شهيدة العلم" فاتحة نهضية، سائلة الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويتقبلها في الشهداء، ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلها وذويها وزميلاتها ومحبيها الصبر والسلوان.