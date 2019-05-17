سخر الفنان آسر ياسين من الفنان رامز جلال، ومن الملابس التي يرتديها أثناء تصويره لمقلب "رامز في الشلال"، وخصوصا "البدلة المشجرة"، التي يرتديها في فقرة وصول الضيف والتعليق عليه، حتى فقرة الغوريلا.

ونشر آسر ياسين صورة لرامز جلال في لقطة من حلقة الأمس، التي كان آسر ياسين ضحيتها، تتضمن سخرية رامز من ملابس آسير بجملة "إيه اللي أنت لابسه ده؟"، ورد آسر ياسين: "واحد رايح يتعمل فيه مقلب يلبس إيه؟.. بدلة مشجَرة".

ووقع الفنان آسر ياسين، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال ببرنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، في حلقة الأمس.

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.