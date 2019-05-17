دعا رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، اليوم، إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لتجاوز التوتر بين البلدين، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وكتب حشمت الله فلاحت بيشة، عبر حسابه على "تويتر": "هناك طرف ثالث يستعجل اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن".

وقال: إنه "على الرغم من نفي كبار المسؤولين في إيران وأمريكا النية لإشعال الحرب، إلا أن هناك جهة ثالثة، على عجلة لتدمير قسم كبير من العالم".

وأضاف أنه "ينبغي إيجاد طاولة بخطوط حمراء في العراق أو قطر، تضم مسؤولي البلدين (إيران وأمريكا)، توكل إليها مهمة خاصة بإدارة التوتر".