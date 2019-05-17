لقي طفل مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم، أسفل عجلات مقطورة لجمع القمامة في عزبة" وابور النور" مركز بلقاس، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوصول الطفل أحمد إسماعيل رزق، 11 سنة، مقيم بعزبة وابور النور وتوفي قبل وصوله لمستشفى بلقاس المركزي ونقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين سقوط الطفل تحت عجلات مقطورة جرار جمع القمامة بالعزبة، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.