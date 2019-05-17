أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة احتفالات مصر وقواتها المسلحة بذكرى العاشر من رمضان.

وألقى الخطبة الدكتور أسامة الأزهرى، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف.

وعقب أداء الصلاة، التقى الرئيس كبار قادة القوات المسلحة مقدماً التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكداً أن الجيش والشرطة هما جناحي الأمن للأمة المصرية يذودون بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمنها وسلامتها.

وأشار الرئيس إلى أن الشعب المصرى يقدر دورهم الوطنى المخلص فى حماية أمن مصر القومى وصون مقدساتها من خلال جهود مكافحة الإرهاب والمساهمة فى المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.

ووجه الرئيس التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أنفسهم دفاعاً عن تراب الوطن، مؤكداً أن الدولة لن تنسى شهدائها الذين أنارو بدمائهم طريق التنمية وضحوا بأرواحهم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

حضر اللقاء الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.