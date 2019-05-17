"تنظيم أكبر مائدة إفطار في المحافظة".. عادة أصيلة حرص أهالي قرية أم رضا بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط على تنفيذها للعام الثاني على التوالي، حيث تجمع شباب ورجال القرية وكهولها ونسائها على مائدة واحدة لتوصيل رسالة للجميع تتمثل في مدى الترابط والحب والمودة بين أبناء القرية الواحدة.

وقال أحمد أمارة أحد الحضور المشارك في المائدة ومصور حفل الإفطار لـ"الوطن": المائدة ضمت شباب ورجال من كل الفئات والأعمار كما تم تخصيص مكان للنساء والفتيات أيضا.

ويستطرد أمارة: تميز هذا الإفطار بالتنظيم غير المسبوق وكان من ضمن الحضور عضو مجلس النواب المهندس محمد الحصي والمرشح السابق سمير التلباني وحضرت بدعوة من شباب القريةووفقا لأمارة فقد ضمت مائدة الإفطار وجبات ساخنة مكونة من لحم وأرز وخضار وسلطة ومخلل والحلويات الرمضانية التى لا تخلى منها المائدة الدمياطية في الشهر الكريم ك"الكنافة والقطايف "والمياه معدنية كما قام المتبرع الذى تكفل بمصاريف المائدة بذبح عجلين أيضا.

وتمنى إقامة أكبر مائدة على شاطئ مدينة دمياط الجديدة حيث سبق طرح الفكرة وقد لاقت قبول بين أهالي المدينة.

وأشار محمود محمد، منظم الحفل: جاءت الفكرة لي ولمجموعة من الشباب طرحنها من خلال إحدى الجروبات على الفيس بوك قمنا بتدشينه لمناقشة مشاكل القرية والوقوف قدر المستطاع مننا لحل هذه المشاكل، حيث كانت الفكرة عبارة عن تجميع أهل القرية بالكامل على مائدة إفطار واحدة يتساوى فيها الغنى مع الفقير ويجتمع فيها كافة عائلات القرية مع تنحية الخلافات والمشاحنات وتصفية النفوس.

وأكد أنها لاقت استحسان الكثير من أهل القرية ورجال الأعمال الذين يقطنون القرية لكن أحدهم قرر أن يكون له الثواب الأكبر واحتضن الفكرة وأصبح الراعي الرسمي لها وبات هذا اليوم عيد للقرية تحتفل به كل عام.

وأوضح محمود: نتمنى كافة أهالينا في القرى المجاورة الاقتضاء بمثل هذة الأفكار والتى تسهم بشكل كبير في وجود روح من الود والصفاء بين الأهالي، متابعا: بفضل الله لما الفكرة نجحت فكرنا نعمل كيان أكبر ونشارك بأفكار كتيرة طول السنة مش في رمضان بس.

أما محمد سعيد أحد الحضور فيقول: مفيش أحلى من اللمة الحلوة وسط أهل بلدك وأهلك على مائدة الإفطار للعام الثانى على التوالي مشيرا إلى تكرار نفس التجربة كل عام إن شاء الله.

ولاقى حفل الإفطار الجماعي ترحاب بين أهالي القرية الذين اعتبروه أولى خطوات العودة لعادات الريف المصري القديم، حيث الحرص على التجمع والوحدة وعدم التفرقة بين أبناء المجتمع بناء على جاه أو مال.