قالت مصادر مطلعة، إن نقابة المهن الموسيقية أخطرت الفنان محمد رمضان، بالحضور إلى مقر النقابة، للتحقيق معه في شكوى قدمت ضده من قبل شركة الريماس للإنتاج الفني.

وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر أسمائها لـ"الوطن"، أن الشركة طالبت نقابة المهن الموسيقية، بإيقاف التعامل مع محمد رمضان وعدم منحه أي تصاريح عمل من قبل النقابة، لعدم التزامه بالعقد المبرم بينهما، والذى كان ينص على إقامة الحفلات والأغنيات معها هي فقط.

كما تقدمت الشركة "الريماس" بمذكرة لنقابة الممثلين، وعلى رأسها الفنان أشرف زكي، بوقف تصاريح الفنان والتحقيق معه.

ويخوض النجم محمد رمضان السباق الرمضاني الحاليّ بمسلسل لزلزال، وسبقه إنتاج العديد من الأغنيات مصل "نمبر وان، الملك، ومافيا".