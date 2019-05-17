استمراراً لجهودها فى ضبط الأسواق، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملات موسعة لمكافحة جرائم الغش التجارى، أسفرت عن ضبط 2400 قضية، خلال 48 ساعة.

وخلال الحملات، ضبطت شرطة التموين مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية، غير مرخص، بمركز أشمون، محافظة المنوفية، لتجميعه 40 طناً من السكر الحر، معبأة داخل أجولة، ومدوناً عليها إنتاج ديسمبر 2018، لإعادة تعبئتها فى عبوات جديدة ببيانات تجارية وهمية، وتاريخ إنتاج مارس 2019، خلافاً للحقيقة.

كما تم ضبط ثلاثة من أصحاب محال بيع اللحوم، بمركزى القوصية والساحل، بمحافظة أسيوط، لتجميعهم طناً وخمسين كيلوجراماً من «اللحوم المجمدة والمفرومة والكبدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى ضبط اثنين يملكان مخازن مواد غذائية، غير مرخصة، وقائد سيارة نقل بمراكز البدارى والساحل وأبوتيج، بذات المحافظة، لحيازتهم وتجميعهم 8 آلاف و838 عبوة عصائر ومشروبات غازية، مجهولة المصدر ومغشوشة.

القبض على صاحب مصنع فى المنوفية بـ40 طن سكر منتهية الصلاحية.. وضبط 100 قضية غش غذائى

وضبطت شرطة التموين 3 آخرين من أصحاب محال تجارة اللحوم، غير مرخصة بمركز الساحل، بأسيوط، لتجميعهم 2 مليون طن «لحوم مجمدة ومفرومة وكبدة»، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 100 قضية أخرى فى مجال الغش الغذائى، تحفظت الشرطة خلالها على 171٫527 طن و760 لتراً و37797 عبوة و1330 قطعة من مواد غذائية ومشروبات، و61 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها 8.99 طن لحوم فاسدة.