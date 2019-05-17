ضبط شخصين أسسا كيانات تعليمية «وهمية» بالمنوفية

ضبطت مباحث الأموال العامة شخصين فى المنوفية، بتهمة إنشاء كيانات تعليمية وهمية، تمنح الدارسين شهادات مزورة، منسوبة لعدد من الشركات والجامعات الحكومية. ووجه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا ضبط صاحب مؤسسة غير مرخصة، لإنشائه وإدارته كياناً تعليمياً دون ترخيص للاستشارات الإدارية والتدريب وإدارة المشروعات والتسويق، وترويج شهادات دراسية مزورة منسوبة لكيانات تعليمية حكومية، بمدينة شبين الكوم، وداهمت الشرطة مقر المؤسسة بإذن من النيابة، وعُثر فيه على (179) شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمى الوهمى، و(22) شهادة «مزورة» منسوبة لإحدى المنظمات الدولية بأسماء أشخاص، تفيد اجتيازهم برامج بناء قدرات الشباب، ومجموعة من استمارات حجز الدورات على بياض، مدون بها عدد من الأسماء، و23 دفتر إيصال نقدية باسم الكيان الوهمى، بإجمالى مبالغ 250 ألف جنيه.

فى سياق موازٍ، ضبطت مباحث الأموال العامة مالك أكاديمية تعليمية غير مرخصة، يقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، أنشأ كياناً تعليمياً دون ترخيص، يمنح دورات اللغات والكمبيوتر وصيانة أجهزة هواتف المحمول واستشارات الهجرة، وشهادات دراسية «مزورة» منسوبة لكيانات تعليمية حكومية، وبتفتيش المقر عُثر على (53) شهادة خبرة تُفيد حصول بعض الأشخاص على دورات تدريبية لشركات وجامعات دولية فى مجال الإسعافات والمهارات الطبية (مزورة)، و(50) شهادة خبرة «مزورة» تفيد حصول المتدربين على دورات فنية فى مجال صيانة الهواتف المحمولة، منسوبة لجامعات ومكاتب دولية، و6 شهادات خبرة لمتدربين عن اجتياز دورات فى مجال التغذية والمهارة الطبية، ومبلغ 51 ألف جنيه حصيلة نشاط المتهم.