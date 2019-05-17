ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم، 8 متهمين بارتكاب واقعة السطو المسلح على أحد تجار الدخان، بعد معرفتهم خط سيره من أمين شرطة، وانتظروه حال عودته من دكرنس ملثمين على كوبري شرنقاش بمركز طلخا، وتمكنوا من استيقافه وسرقة سيارته ومبلغ 325 ألف جنيه.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع عملية سطو مسلح على أحد الأشخاص برافد المنصورة شرنقاش، وسماع دوي إطلاق أعيرة نارية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء أحمد العزب وإسلام عنان، إلى مكان البلاغ وتبين إصابة "وائل.ح.ا"، 46 سنة، ومقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بإصابات بأنحاء متفرقة من الجسم، وتعرضه لسرقة سيارته رقم "90354" ملاكي الغربية، وداخلها مبلغ 325 ألف جنية حصّلها من بعض تجار صناعة المعسل.

وأكد المجني عليه، في أقواله بمحضر الشرطة، أنه فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها بعض الأشخاص ملثمين وقاموا بإطلاق أعيرة نارية وإنزاله من السيارة بالقوة وإحداث إصابة بجسده.

شكل مدير الأمن فرق بحث بقيادة العميد أحمد شوقي، رئيس المباحث الجنائية، يضم ضباط مباحث مركز شرطة طلخا، والرائد أحمد رمضان، قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات والنقيب عمار الجداوي، معاون مباحث قسم شرطة ثان، للوصول إلى مرتكبي الواقعة وسرعة ضبطهم.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمد.ا.س"، 39 سنة، مقيم بمنطقة الدراسات بنطاق ثان المنصورة، وشقيقة "أحمد"، ومقيم بعزبة المنياوي التابعة لمركز دكرنس، و"هشام.فـ.ع.ا"، 25سنة، و"حسام.م."، 32سنة، ومقيم بمنطقة الدراسات، و"محمد.أ.إ"، 22 سنة، حلاق ومقيم بشارع عبده معروف بالمنصورة، و"عبدالرحمن.أ.م"، 21 سنة، مقيم بالدراسات، و"محم.ا.م."، 21 سنة، ومقيم بشارع قناة السويس بالمنصورة، و"أحمد.ر.م"، أمين شرطة.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية آلي استخدمت في الحادث، و15 طلقة ومبلغ مالي 79 ألف جنيه من حصيلة المسروقات، ومطواه قرن غزال و36 ألف جنية بحوزة المتهم الثاني، و26 ألف جنية والميكروباص المستخدم في ارتكاب الواقعة بحوزة المتهم الثالث، وفرد خرطوش و2 طلقة و33 ألف جنيه بحوزة المتهم الرابع، وطبنجة 9 مم و3 طلقات و251 ألف جنيه وهاتف محمول ماركة "آي فون" خاص بالمجني عليه، وسلاح أبيض ومبلغ 5 آلاف جنية والسيارة المسروقة بحوزة المتهمين السادس والسابع.

بمواجهة المتهمين اعترف المتهم الأول أن المتهم الثامن ويعمل أمين شرطة، على علم بقيام المجني عليه بتحصيل مبالغ أسبوعية من التجار نظير تجارته في صناعة المادة الخام للمعسل، وأنه يعتاد على العودة نهاية كل أسبوع من مدينة دكرنس إلى مدينة المحلة، فاتفق معه على إحضار باقي المتهمين ورصد حركة المجني عليه إلا أنه جرى استيقافة عند كوبري شرنقاش والتعدي عليه وسرقة ما بحوزته.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.