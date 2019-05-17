قالت الفنانة نوال الزغبي، إنها غير نادمة على عدم الدخول في مجال السينما، مشيرة إلى أنها عُرض عليها دور للتمثيل أمام الفنان أحمد زكي وغير نادمة على تركه.

وأضافت "الزغبي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الجمعة، أنها لا تحب التمثيل، حيث إنها لا ترى في نفسها الموهبة التي تمكنها من خوض هذه التجربة، موضحة أنها من الممكن أن ينجح الشخص بالغناء والتمثيل معا، وأكبر دليل على ذلك الفنانة هيفاء وهبي.

وتابعت أن الأغنية الوحيدة التي ندمت على رفضها وحققت نجاحا كبيرا بعد ذلك، أغنية "مأثر فيا"، والتي غناها الفنان فضل شاكر.