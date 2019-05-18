انهيار عقار قديم من 5 طوابق في حدائق القبة دون إصابات

انهار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة، مساء أمس الجمعة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن غرفة النجدة تلقَّت بلاغًا بانهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات.