قمر هادي في الحلقة الـ12.. مريم تتحدث إلى شخص مجهول في الهاتف

تبدأ الحلقة الثانية عشرة من مسلسل قمر هادي للنجم هاني سلامة، بمروان الذي يؤدي دوره الفنان حمزة العلايلي وهو ابن عم هادي أبو المكارم هو وصديق العائلة إدوارد وهم يبحثون في مخزن هادي الذي كانوا شركاء فيه من قبل ويكتشفون مكان تصنيع المخدرات، وهم يبحثون عن "الغندور" الذي يتضح فيما بعد أنه تمثال أثري.

ويذهب فتحي الذي يؤدي دوره أحمد ثابت ليعطي رجاء 160 ألف جنيه مهر لسمر وقول له إن هذا كل ما يملك لكنه يريد إلا رضاها ويسألها عن ماذا تغير، ليجبه رجاء بأن أخذ أمواله وأن الشبكة هدية منه ويؤكد له أن المشكلة ليست في فتحي إنما فيه هو، وبعد انصراف فتحي يظهر عارف الذي يؤدي دوره الفنان محمد عزمي وهو قول إنه "مش عايز يتكلم عشان كل واحد بيسمع نفسه وبس".

يجلس هاني سلامة في الاستاكوزا "الحجرة الخاصة به"، وهو يتذكر كلام عصام أنه لا يستحق حتى ابتنه، ثم يظهر مروان وأدوار وهما يبحثان في المخزن فيعثر إدوارد على الباب الخفي وراء المكتبة ويحضر جهاز اللاب توب الخاص بهادي ولكن حارس المخزن يعثر عليها وتقوم مشاجرة بينه وبين مروان فيقتله الأخير ويذهبان.

ويظهر مشهد من الماضي لمريم وتؤدي دورها داليا مصطفى وهي تصطحب فيروز في كوافير شهد أبو المكارم فتضح الطفلة قيروز مكياج وحين يعودون للمنزل تسرع فيروز لتُري والدها هادي مكياجها، لكنه منشغل بمكالمة عمل حادة وهو يشرب الخمر، وحين تطرق الباب ينفعل عليها، ويخرج ليتشاجر مع مريم "داليا مصطفى" بسبب ذلك.

وفي نهاية الحلقة يسمع هادي مريم "يسرا اللوزي" وهي تكلم وليد، فيأخذ منها الهاتف ويأمرها تعيد الاتصال وفتح الاسبيكر فيتضح أنه "دكتور وليد" فيتذكر هادي يوم عيد ميلاد فيروز حين دخل على زوجته مريم "داليا مصطفى" وهي تتحدث مع وليد ويسألها من فتقول "ولاء" وتنتهي الحلقة.