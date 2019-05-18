هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع صعود الدولار، بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية، وسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهر، بحسب "سكاي نيوز".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1277.21 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1274.51 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع منخفضا 0.6% وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ التاسع عشر من أبريل، وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.82% لتبلغ عند التسوية 1275.70 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار 0.2% ليبقى قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.