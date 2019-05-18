عبرت الفنانة سمية الخشاب، عن حزنها لتحدثها عن تفاصيل حياتها الشخصية في برنامج "شيخ الحارة"، تقديم بسمة وهبة، والمذاع يومياً في رمضان عبر فضائية "القاهرة والناس".

وقالت الخشاب، لـ "الوطن"، إن طليقها المطرب أحمد سعد، هو من اضطرها لهذا الظهور الإعلامي، متابعة: "لا أحب الشوشرة والفضائح بطبيعة الحال، ولا أن تكون حياتي الخاصة على الملأ، فقد تزوجت أكثر من مرة في هدوء شديد، وانفصلت بمنتهى الرقي والشياكة دون أي مشكلة".

وأضافت: "حزينة جدًا أنني تكلمت عن حياتي، وكشفت الكثير من التفاصيل عنها، وأنا أميل دائمًا إلى الستر، بدليل أنني سترت على ما فعله بحقي، وأردت العيش في هدوء واستقرار، كما تحملت ما يفوق طاقة البشر، ومع ذلك لم أسع لفضحه، ولكني ظهرت للدفاع عن سمعتي وكرامتي، وهذه أبسط حقوقي".