أحيا النجم اللبناني رامي عياش، سهرة رمضانية كبيرة، بحضور عدد من الجنسيات العربية، داخل خيمة " ليالي الميرلاند" بمصر الجديدة.

وافتتح عياش، الحفل بأغنية "يا مسهر عيني"، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، ليقدم بعدها التحية للجمهور لحفاوة الاستقبال، ووجه لهم تهنئته بالشهر الكريم ،وخص منظم الحفل صديقه ياسر الحريري بالشكر، حيث أتاح له الفرصة لتواجده معهم.

وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه الشهيرة التي اندمج معها الجمهور بالرقص والغناء، منها "خليني معاك"، و"الناس الرايقة"، و"من الشباك"، و"ما دام الشمس"، و"اشتقتلك"، و"يلا نرقص"، و "سواح" للعندليب عبدالحليم حافظ.

يقوم بتنظيم خيمة "ليالي الميرلاند" ال dj ياسر الحريري، بمواصفات لايف عالمية، من حيث الإضاءة لوليد الحريري، وصوت أشرف جاكسون، وشركاء المكان ناصر سالم وأبو بكر الكفافي ومحمد عبد المقصود.