مسؤولون أمريكيون: إيران ربما نفذت هجمات السفن بخليج عُمان

ذكرت محطة "إن بي سي" نيوز، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن تقييما أمريكيا توصل إلى أنه "من المرجح جدًا" أن تكون إيران وراء هجمات الأحد الماضي، على أربع ناقلات في خليج عُمان بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.

ونقلت "إن بي سي" نيوز الأمريكية، نقلا عن أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة لديها أدلة، بما في ذلك صور الأضرار وأدلة جنائية، تربط إيران أو وكلاءها بهجمات الأحد، ضد السفن الأربعة قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، وقال المسؤولون إن السفن الأربعة قصفت بما يعتقد أنه عبوات ناسفة، بحسب "سكاي نيوز".

وأظهر تقييم منفصل للمخابرات الأمريكية، يوم الجمعة، أن التحرك الأخير لنشر قوات عسكرية أمريكية في المنطقة كان له تأثير على الموقف والسلوك الإيرانيين، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين الثلاثة.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة كانت تتعقب المراكب الشراعية الإيرانية التي تمر عبر الخليج وما وراءه، وهي محملة بالصواريخ ومكونات الصواريخ، مشيرين إلى أن التوترات على الممرات المائية في المنطقة انخفضت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال أحد المسؤولين "يبدو أن الردع يعمل في بعض المناطق"، إلا أنه حذر من أن إيران تعرف أن الولايات المتحدة تتعقب زوارقها، لذلك ربما تعدل موقفها لاستعادة عنصر المفاجأة، وقال المسؤولون الأمريكيون إن التهديد من الميليشيات التي ترتبط بإيران ووكلائها في العراق لا يزال مرتفعًا، حيث وصفه أحدهم بأنه "لم يتغير" خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أشارت إن بي سي نيوز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى أن حدة التوتر تشتد في العاصمة العراقية، حيث أرسلت طائرة دون طيار مجهولة باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الحادثة، إن السفارة عادت إلى سير العمليات العادية بعد أن حدد الأمن أن الطائرة دون طيار لا تشكل أي خطر على المنشآت أو الموظفين، وأضاف المسؤول بوزارة الخارجية "هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار في مرافق الوزارة وتم التأكد من أن الطائرة دون طيار لم تمثل تهديدا".