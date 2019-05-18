شاعر فارسي، جاء من مدينة نيسابور بخراسان في إيران، تغنى بأشعاره كبار الفنانين، وخلدوا أعماله، وظلت تتوارث بين الأجيال على مدار 11 قرنا، ليصبح بعد ذلك عمر الخيام علامة مميزة في تاريخ الفن.

وتحل اليوم 18 مايو ذكرى ميلاد "الخيام" الـ971، المولود في عام 1048 والمتوفى في 4 ديسمبر عام 1181، بعد أن أثرى التاريخ الفني، بروائع الكلم.

جوانب عديدة في حياة "الخيام"، لم يعلمها إلا القليل، فبالرغم من شهرته كشاعر إلا أنه كان من علماء الرياضيات، واشتهر بالجبر وحساب المثلثات، كما اشتغل في تحديد التقويم السنوى للسلطان "ملكشاه".

ويشتهر عمر الخيام بإنتاجه لأشهر قصيدة تداولت في القرون الـ10 الأخيرة وهي مقطوعات شعرية بالفارسية، سميت بـ"الرباعيات"، وكان في أوقات فراغه يتغنى برباعياته، قبل أن تنتشر بشكل واسع وتصل للجمهور كما يعرفونها الآن.

العديد من الفنانين المصريين وغيرهم من المنشدين تغنوا بكلمات عمر الخيام بعد ترجمتها إلى العربية على يد الشاعر أحمد رامي، وترصدهم "الوطن"، فيما يلي:

نجاة

وضعت المطربة نجاة الصغيرة، صوتها على كلمات عمر الخيام إلا أنها لم تحظ بالشهرة الواسعة.

أم كلثوم

غنت كوكوب الشرق أم كلثوم، كلمات من رباعايات الخيام، ولعلها أبرز من غنى هذه الكلمات، عام 1950 من ألحان رياض السنباطي.

النقشبندي

من أهم من وضعوا أصواتهم على كلمات "الخيام" كان الشيخ سيد محمد النقشبندي أستاذ المداحين، واختلف البعض حول موعد تسجيل "النقشبندي" للرباعيات فهناك من أكد تسجيلها عام 1969 في مدينة حماة بدمشق، والبعض الآخر قال إنها في حفلة بمنزل الشيخ هاشم العيطة بدمشق عام 1973.

رياض السنباطي

دفع حب الملحن رياض السنباطي للغناء خلال البروفات، أن يسجل عددا من الأغاني التي يغنيها الفنانين كبروفة مبدئية بصوته، وسرى هذا على أغلب أغنيات أم كلثوم، ليسجل بعدها الرباعيات بصوته كونه ملحنها لأم كلثوم، الرباعيات من غناءه وعزفه على العود ويصاحبه الموسيقار الكبير توفيق الألايلى على آلة الجمبشعام 1963.

ذكرى

سجلت المطربة ذكرى، رباعيات الخيام بصوتها العذب، وسمع العديد من الجمهور الرباعيات بصوتها.