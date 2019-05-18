الأستراليون يصوتون في الانتخابات التشريعية

يدلي الأستراليون بأصواتهم، اليوم، في انتخابات تشريعية تطغى عليها انقسامات بشأن المناخ، ما يمكن أن يعود بالفائدة على المعارضة العمالية التي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدمها بشكل طفيف.

وسيختار 17 مليون ناخب في الجزيرة القارة ممثليهم. والمرشحان الرئيسيان لتشكيل الحكومة المقبلة هما رئيس الوزراء المنتهية ولايته الليبرالي المحافظ المشكك في قضايا المناخ سكوت موريسون، والعمالي بيل شورتن الذي يبدي اهتماما كبيرا بالمناخ.

ويرجح أن يصبح شورتن رئيس الوزراء السادس لأستراليا خلال عقد واضح، وإن كانت استطلاعات الرأي تشير إلى تقلص الفارق في التقدم بين هذا النقابي السابق على خصومه.

وقال شورتن عند تصويته صباح اليوم، في ملبورن: "إذا كان الشعب الأسترالي يصوت لوقف الفوضى ومن أجل تحرك ضد التغير المناخي، فسنكون مستعدين للبدء بالعمل اعتبارا من يوم غد".

وأثرت قضية تغير المناخ إلى حد كبير على الحملة بعد صيف شهد فيضانات تاريخية وموجات حر غير مسبوقة أدت إلى حرائق غابات مدمرة.