واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها اليومية في الشوارع وميادين العاصمة لضبط المخالفين لقانون المرور، حيث كثفت الإدارة من تواجدها بالشوارع والميادين والطرق السريعة، لضبط المخالفين، وإزالة أي عوائق أو أعطال مرورية.

ورفع رجال المرور، كل السيارات المتروكة في الشارع، حتى لا تحدث أي أعطال، وضمان وصول المواطنين إلى جهاتهم.

وأسفرت الحملات اليومية عن تحرير أكثر من 6 آلاف مخالفة متنوعة، كما تم رفع 17 سيارة، وتم "كلبشت" 12سيارة مخالفة بوسط القاهرة، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.