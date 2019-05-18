غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، الأراضي المصرية، متجهة إلى العاصمة السويسرية جنيف، على رأس وفد يضم عددا من شباب الأطباء، للمشاركة في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية فى دورتها الـ72، بالإضافة إلى مشاركتها في أعمال مجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في الفترة من 18 إلى 28 مايو الجاري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة حرصت على اختيار عدد من شباب الأطباء للمشاركة ممن يعملون في المناطق الحدودية والنائية، مشيرا إلى أن مشاركة شباب الأطباء في هذا الحدث تعد هي المرة الأولى على مدار انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، موضحا أنهم سيشاركون في أعمال جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين "WHA 72".

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، اختارت عددا من شباب الأطباء ممن يعملون بالمناطق الحدودية للمشاركة، لما يقدمونه من خدمات للمرضى في ظل ظروف بها الكثير من التحديات، لافتا إلى أنه تم اختيار هؤلاء الأطباء بعد تقييمات علمية وعملية، موضحا أن مشاركتهم في هذا الحدث، سيكسبهم الكثير من الخبرات، وينمي لديهم مهارات صنع واتخاذ القرار، بالإضافة إلى تعرفهم على أنظمة الصحة في دول العالم.

وذكر أنه من المقرر، أن تترأس وزيرة الصحة والسكان، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب يوم الأحد 19 مايو، بمقر بعثة جامعة الدول العربية بجنيف، بمشاركة 6 وزراء من الدول العربية، حيث من المنتظر خلال الجلسة، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة على رأسها المجلس العربي للاختصاصات الصحية "البورد العربي"، والأحوال الصحية للسكان في بعض من الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق النزوح في المنطقة العربية، وكذلك تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب عن الفترة 2019 ـ 2012.

وقال مجاهد، إنه من المقرر أيضا أن تلقي وزيرة الصحة والسكان كلمة مصر خلال الدورة الـ72، للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر، أن جمعية الصحة العالمية هي أعلى جهة منوط بها اتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، حيث تجتمع تلك الجمعية مرة كل عام وتحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتعد الوظيفة الرئيسية للجمعية هي تحديد سياسات المنظمة، ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها المنظمة، كما تتولى أيضاً تعيين المدير العام.