التحقيق في حريق مخزن حارة اليهود بوسط القاهرة

تحقق النيابة العامة في وسط القاهرة بواقعة نشوب حريق داخل مخزن إكسسوارات بحارة اليهود.

وتبين أن النيران نشبت بعقار مكون من 7 طوابق، وأوضحت التحريات أن النيران شبت داخل شقة بالدور السادس، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أخطرت غرفة العمليات بإدارة النجدة القاهرة، بنشوب حريق بالطابق السادس في مخزن إكسسوارات بعقار تجاري كائن بمنطقة حارة اليهود، وانتقل رجال المرور، وفرض كردون مروري وتحويل اتجاه السيارات لحين الانتهاء من الحريق.

وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي، كما جرى محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقي المول التجاري، ورجحت التحريات أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي.