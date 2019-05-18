أكدت مصادر في وزارة النفط العراقية، أن الإنتاج من حقل القرنة الغربي في البصرة لم يتأثر بمغادرة موظفي شركة إكسون موبيل، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ عاجل.

كانت شركة إكسون موبيل بدأت إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي في البصرة، اليوم.