تزامنًا مع شهر رمضان وبعد صيام يوم شاق، يحرص البعض على الخروج والاستمتاع بالليالي الرمضانية في تجربة جديدة ومميزة بصحبة الأصدقاء أو العائلة.

وغالبًا ما تكون خروجات رمضان بعد الإفطار أو خلال الوقت المتبقي بعد صلاة التراويح حتى موعد السحور.

"الوطن" تقدم مجموعة من الفعاليات التي يمكنك الاختيار من بينها، وتتضمن ما يلي:

- مسرح القاهرة للعرائس يقدم العرض الأصلي لأوبريت "الليلة الكبيرة" على مسرح الهناجر الساعة 9 مساءً، والدخول مجانًا.

- مسرح الضمة يستقبل حضرة "أسياد الزار" الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- إنشاد صوفي وحلقات ذكر وتنورة وإفطار جماعي في "الربع" الساعة 5 مساءً، وسعر الدخول 30 جنيهًا.

- حفل الفنان علي الهلباوي في خيمة "Mood Swing" التجمع الخامس مع فقرات متنوعة تضم تخت شرقي ورقص تنورة الساعة 9:30 مساءً.

- معهد الموسيقى العربية يستضيف "فرقة ريجا كايرو- ياسر أنور" ضمن فعاليات السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

- علي قنديل يقدم حفل "ستاند آب كوميدي" بعنوان "عجينة طعمية" على مسرح الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 70 جنيهًا.

- فرقة "تكسير شرقي" تقدم حفل جديد من فنون الموال والزار بمركز درب 1718 الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- "رووم آرت سبيس" تيستضيف الفنانة المغربية سارة مولابلاد في "ليلة الجاز البرازيلي مع الباند" الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- فرقة الحضرة تقدم حفل إنشاد ديني وتواشيح في علبة ألوان الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل الفنانة عايدة الأيوبي على المسرح المكشوف بالأوبرا الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.