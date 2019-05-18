وزيرة الهجرة تستقبل مصري عضوًا بالحزب الاشتراكي الألماني

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، حسين خضر، عضو الأمانة العامة للاندماج، بالحزب الاشتراكي الألماني، وهو أول مصري يتبوأ هذا المنصب.

بدورها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن فخرها بنجاحات المصريين بالخارج، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل قادر على تحدي الصعاب، والنجاح في أصعب الظروف،.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم، بطلبه التواصل مع الأزهر الشريف لأهمية دوره، واعتباره عنصرًا من أبرز عناصر القوى الناعمة، التي ينبغي الاستفادة منها.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن حسين خضر، نموذج يبعث على الفخر؛ لما حققه من تغلب على العقبات المختلفة مثل اللغة والعمل، ودخول العمل السياسي فضلا عن ذلك.

كما أثنت على احتضانه ومساعدته للمصري محمد صلاح، موضحة أن ذلك مثال جميل لتعاون المصريين بالخارج، ينبغي الإشادة به.

وفي السياق ذاته، أوضح حسين خضر، عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، أنه فخور بما يحدث في مصر من إنجازات تقوم بها الدولة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه غادر البلد منذ أحداث يناير 2011، واليوم يشهد افتتاح وتدشين العديد من المشروعات القومية، ويتابع بكل الثقة أن مصر تستطيع، أن تحقق طفرة في الفترة المقبلة.

كما أعرب حسين، عن سعادته بما تقدمه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، من جهود لفتح آفاق التواصل مع المصريين بالخارج، وربطهم بالوطن الأم.

وأضاف، أنه يتابع ما تقدمه الوزارة من مجهودات في مجالات مختلفة، ما يسهل من التواصل مع الوزارة، ونقل صورة إيجابية عن مصر، حتى في الكثير من وسائل الإعلام العالمية.

وحول التحاقه بالحزب الاشتراكي في ألمانيا، أوضح حسين، أنه بدأ العمل السياسي بالتطوع، ما مكنه من تكوين معارف وقاعدة شعبية، ثم ترشح في المنطقة والحزب، حتى نجح في الفوز بالانتخابات على مستوى ألمانيا كلها، وكان أول أجنبي بمنطقته يلتحق بالحزب

وأكد أنه تمكن من دراسة علوم الحاسب والسياسة في ألمانيا، ويتبنى حاليا مساعدة المصري محمد صلاح، لدخول الحزب والترشح في الانتخابات بالدائرة المقيم بها، لما يقدمه صلاح من جهود كبيرة، أشاد بها الألمان أنفسهم، في الكثير من المناسبات.

وتابع، أن محمد صلاح، هو مؤسس لجنة المهاجرين والتنوع بولاية براندنبورغ، ويعمل بالحزب الاشتراكى الديمقراطى، ورغم قدومه لألمانيا بطريقة غير شرعية، وترحيله، إلا أنه رغم ذلك استعد للهجرة بطريقة شرعية، وجاء بالفعل لألمانيا، ويعمل الآن في دائرة الأجانب، متابعا أنهما سيعملان معا على تدشين كيان يضم المصريين المتخصصين في ألمانيا

ولفت إلى أنه عمل أيضا مع الصليب الأحمر، استشاري فرص وعودة، للتأهيل النفسي للمهاجرين غير الشرعيين، وأنه على استعداد للتعاون لنقل خبرات المصريين في ألمانيا لمصر، وكذلك التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بقضايا الهجرة، مشددا على أهمية تبني سياسات الهجرة الآمنة، ودعم جهود وزارة الهجرة في ذلك.