"ألفين صلاة ع الزين، على طه نور العين، يكرمنا في الدارين بشفاعته عند الله، الله، الله، على نور رسول الله، بهذه الكلمات الصوفية التي كتبها أحد الصالحين نالت الطفلة "حبيبة"، إعجاب وثناء مئات المشاركين في الليالي الرمضانية التي ينظمها فرع ثقافة الأقصر في ساحة معبد الأقصر خلال شهر رمضان.

حبيبة عاطف التي تدرس في الصف الخامس الابتدائي، طفلة كفيفة، غاب عنها البصر ولم تغب عنها البصيرة حيث أنشدت القصيدة بإحساس مرهف جعل الحضور يصفقون لها بحرارة شديدة مع كل بيت من القصيدة التي قدمتها بالمشاركة مع كورال الأطفال التابع لقصر ثقافة الطفل بالأقصر.

تقول حبيبة عاطف، "اكتشفت أسرتي صوتي الجميل عن طريق الصدفة وأخذوني إلى الفنان حجاج الحلواني، الذي يشرف على كورال الأطفال فأعجب بصوتي وانضممت للفرقة منذ سنيتن، وتدربت وأصبحت مطربة في الكورال الذي يستغل الليالي الرمضانية والاحتفالات في تقديم المواهب الجديدة".

ويقول الفنان حجاج الحلواني، المشرف على كورال الأطفال، حبيبة تمتلك صوت رائع وتتميز بموهبة فطرية تمكنها من الأحساس بالجواب والقرار والتفاعل مع الجمهور وهو ما اتضح اليوم، حيث تفاعل معها الجمهور بشدة وطالبوها بتكرار القصيدة.

وأضاف نتمى أن يكون هناك اهتمام أكبر بكورال الأطفال في الأقصر الذي يضم مجموعة كبيرة من الأطفال الموهبين، وأن يحيوا ليالي واحتفالات في القاهرة والمحافظات، مشيرا إلى أن فرقة كورال الأطفال منذ عام 2010 أخرجت عددا كبيرا من المطربين والمنشدين الذين أصبح لهم اسم كبير في محافظات الصعيد برغم الإمكانيات المحدودة للفرقة.