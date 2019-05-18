أعلنت منحة "أنسي ساويرس" عن منح دراسية للمصريين للحصول على درجة الماجستير في إحدى أفضل الجامعات في الولايات المتحدة في مجال إدارة الأعمال أو الهندسة.

المنحة ممولة بالكامل وتغطي الرسوم الدراسية كاملة، وبدل المعيشة، ورسوم السفر والتأمين الصحي، وآخر موعد للتقديم يوم 31 يوليو 2019.

شروط التقديم

1- أن تكون مواطن مصري مقيم في مصر "ستعطى الأولوية لغير الحاملين لجنسية مزدوجة".

2- خطة لمتابعة درجة الماجستير في واحدة من أفضل الجامعات في الولايات المتحدة في مجال إدارة الأعمال أو الهندسة.

3- أن تلتزم بالعودة إلى مصر لمدة عامين مباشرة بعد إكمال درجة الماجستير.

4- لم تعش أكثر من 3 سنوات في الخارج.

5- لديك أنشطة غير دراسية، وشاركت أو تشارك حاليًا في الأنشطة المختلفة.

6- حد أدنى 3 سنوات من الخبرة في العمل.

7- أن يكون GPA المعدل التراكمي: 3.5- جيد جدًا أو أعلى.

8- أن تكون حاصل على TOEFL: iBT بدرجة 100 أو أعلى.

9- ماجستير إدارة الأعمال – GMAT: 650 أو أعلى "تم أخذه خلال 5 سنوات".

خطوات التقديم للمنحة

1- أنشئ حساب على موقع Amideast من هنــا.

2- املأ جميع بياناتك الشخصية.

3- املأ جميع مؤهلاتك التعليمية.

4- أجب عن السؤالين في قسم بيان الغرض – Statement of Purpose

5- ارفق هذه الملفات في قسم المرفقات – Attachments:

- نموذج التقديم على المنحة Onsi Sawiris Scholarship Graduate application.

- السيرة الذاتية Resume.

- نسخة من درجات الاختبار "TOEFL – iBT /GRE or GMAT".

- نسخة من بيان الدرجات Transcripts.

- نسخة من شهادة التخرج Graduation Certificate.

- رسالتين توصية Two recommendation letters.

6- قدم الطلب.

ويمكنك التقديم من هنـــــا، والاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة من هنـــــا.