رصدت لجان المتابعة والاستلام لمحصول القمح المحلي إنتاج 2019 بمديرية تموين الدقهلية بإشراف السيد دايرة وكيل الوزارة، ارتفاع الكميات الموردة من المزارعين منذ بداية الموسم في منتصف شهر أبريل الماضي إلى 134 ألفا و570 طنا.

وشهدت صوامع المحافظة تكدس طوابير السيارات أمامها، نظرا لأنها لا تشترط تعبئة المحصول في أجولة من الخيش كما هو الحال في الشون، وامتدت الطوابير في الشوارع المحيطة بصومعة بهرند بالمنصورة لمسافات طويلة.

وقال المهندس شريف صليب مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية التموين، إن 21 شونة تابعة للبنك الزراعي المصري استلموا أمس كميات بلغت 740 طن لترتفع الكميات الموردة له إلا 22632 طن.

وذكر أن الشركة القابضة للصوامع استقبلت كميات بلغت 2458 طنا ليرتفع رصيدها في صوامع بني عبيد وشربين وميت غمر إلى 78514 طنا، بينما استقبلت 5 صوامع وشون تابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا كمية بلغت 1462 طن، ليرتفع رصيدها إلى 33423 طنا.

وأضاف صليب لـ"الوطن"، أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن 134570 طن قمح، وأن إجمالي المستهدف توريده هذا الموسم حوالي 228 ألف طن.