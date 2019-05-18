طالبت وزارة الخارجية البحرينية رعاياها الموجودين في العراق وإيران، بمغادرتهما فورا، بسبب الأوضاع غير المستقرة هناك، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

كما حذرت الوزارة، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران، لذات السبب.