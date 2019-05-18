أخلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، اليوم، سبيل 11 متهما، على ذمة القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والتي يواجهون فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وشمل قرار المحكمة، إخلاء سبيل المتهمين "بتدابير احترازية" الواردة بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنها "منعهم من السفر، ومن مغادرة المنزل إلا بإذن الشرطة، والخضوع للمراقبة الشرطية فى الأقسام التابعين لها، والمثول كل 45 يوما أمام محكمة جنايات، للنظر في أمرهم".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.