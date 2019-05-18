وجه النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، طلب إحاطة إلى وزير المالية، بشأن صرف علاوة "غلاء معيشة"، و"علاوة استثنائية"، لعاملين المؤقتين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

واستند النائب، في بيان اليوم، إلي المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2017، والخاص بمنح علاوة استنثائية للعاملين والتي نصت على أن "يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو لسنة 2017، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي لكل منهم".

واستعان النائب بنص المادة الثانية من القانون المشار إليه "يعتبر العاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة، والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون بالدولة والتي تنظم شؤون وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة".

وأشار النائب إلى أنه تم عقد اجتماع بلجنة مشكلة من وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووكيل وزارة المالية بالمحافظة، لدراسة هذا الأمر، وانتهى رأي اللجنة إلى أحقية العاملين المتعاقدين بمديرية التعليم بكفر الشيخ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بوظائف إدارية، وأمناء معامل في صرف علاوة استثنائية وخاصة، على أن يتم صرفها من ذات البند المتعاقدين عليه".