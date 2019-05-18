وجه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعى هيئة آل مكتوم الخيرية، باستمرار حملة "قلوب رحيمة" بمحافظات مصر، التى أطلقها عام 2016 وتشمل عدة أنشطة و مشاريع خيرية وإنسانية في محافظات الوجه القبلي ورعاية مؤتمرات بعدد من الجامعات.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور صلاح الجعفراوي ممثل هيئة آل مكتوم الخيرية فى مصر لاستعراض حصاد حملة "قلوب رحيمة".

وقال ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، إن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وجه باستمرار الحملة، ووعد بزيادة دعمها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المزيد من المشاريع الخيرية انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين.

و أوضح الدكتورصلاح الجعفراوى، أنه تم توزيع 50 ألف سلة غذائية في رمضان منها 5 آلاف سلة خلال رمضان الحالي تتضمن السلة الواحدة مواد غذائية تكفى أسرة من ستة أفراد طوال شهر رمضان وتوزيع اللحوم في عيد الأضحى، واستفاد منها 10 آلاف عائلة خلال ثلاث سنوات، ويتوقع أن تستفيد منها 15 ألف عائلة في عيد الأضحى المقبل.

وأكد الجعفراوى، أن حملة قلوب رحيمة أنهت خصومات ثأرية بين 30 عائلة منذ انطلاق الحملة، وإرسال أشخاص من كل عائلة لأداء العمرة على نفقة هيئة آل مكتوم الخيرية إلى جانب تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة لصالح عائلات متعففة استفاد منها 500 أسرة و شملت توزيع ماكينات خياطة و رؤس ماشية.

وأشار ممثل هيئة آل مكتوم الخيرية فى مصر، إلى الإتفاق مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على إقامة 360 مشروعا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عام اعتبارا من شهر يونيو القادم بمعدل 30 مشروعا شهريا.

وأوضح، أنه تم تسديد ديون 120 حالة من الغارمات على خمس مراحل وتنفيذ مشروع التدفئة وتوزيع الأغطية، واستفاد منها حوالى 2000 أسرة خلال ثلاث سنوات.

وقال، إن حملة قلوب رحيمة شملت رعاية عشرة مؤتمرات علمية لعدة جامعات تضمنت جامعات القاهرة و الفيوم وجنوب الوادي و أسيوط والإسكندرية أبرزها مؤتمر الحضارة والفنون الإسلامية، ونظمته الجمعية العربية للحضارة و العلوم الإسلامية في مصر.

ومن المقرر أن ينظم المؤتمر القادم في تونس خلال أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه تم توزيع 3 الاف زي مدرسي في محافظات الوجه القبلي "صعيد مصر" إلى جانب توزيع ملابس العيد على الأيتام.

ووجه الدكتور صلاح الجعفراوي ممثل هيئة آل مكتوم الخيرية فى مصر، الشكر والتقدير نيابة عن المستفيدين للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعى هيئة آل مكتوم .

كما نقل تحيات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والمستشار مصطفى الهم محافظ محافظ الأقصر، للشيخ حمدان وتوجيه الدعوة له لزيارة هذه المحافظات، معربين عن تقديرهم البالغ لهيئة آل مكتوم التى نفذت مشاريع خيرية وإنسانية وتنموية في المحافظات الثلاث.