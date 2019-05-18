لقي مدرس مصرعه في تصادم بين سيارة ملاكي قيادته وأخرى نقل ثقيل على كوبري سوهاج العلوي.

كان اللواء هشام الشافعي مدير مرور سوهاج، تلقى إخطارا بالواقعة وانتقل ضباط المباحث الجنائية ورجال المرور والدفاع المدني وسيارات الإسعاف وتبين من الفحص مصرع "سمير محروس محمد"، 53 عاما، مدرس يقيم بقرية الأحايوة دائرة مركز العسيرات في الحادث.

وتبين من التحريات، أنه أثناء قيادة المجني عليه سيارته الخاصة انفجر إطار السيارة مما نتج عنه تصادم بالسيارة رقم 9754 نقل سوهاج قيادة "حمادة أحمد أبوزيد"، 40 عاما، قادم في الاتجاه المقابل.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.