يلتقي فريقا الزمالك ونهضة بركان المغربي في العاشرة من مساء غد الأحد بتوقيت العاصمة، الرباط، 12 صباح يوم الإثنين بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات ذهاب المباراة النهائية لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بين سبورتس" في تمام الساعة 12 صباح الإثنين على الملعب البلدي لفريق نهضة بركان، بتعليق علي محمد علي، وجواد بده.

ويتولى الحكم الزامبي، جاني سيكازوي، إدارة المباراة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك ذهاب نهائى الكونفيدرالية، بتشكيل مكون من: "عمر صلاح، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمود عبد العزيز، ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأحمد زيزو وعمر السعيد".