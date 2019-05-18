شرطة مكة: تحركات للقبض على شخص أطلق النار على "ساهر"

أعلنت إمارة مكة السعودية، اليوم السبت، تحركها للقبض على شخص قام بإطلاق النار على جهاز رصد السرعة "ساهر" على أحد الطرق السريعة، كما أنه وثق عمله التخريبي بمقطع فيديو.

وأوضحت إمارة منطقة مكة، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن إطلاق النار جرى في مكان بين منطقتي الطائف والباحة، وفقًا لما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وجاء في تغريدة "إمارة منطقة مكة": "إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه شخص يطلق النار على إحدى أجهزة الرصد الآلي بطريق الطائف - الباحة فقد تم تحريز الآثار تمهيدا للقبض على الفاعل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، الرائد محمد بن عبد الوهاب الغامدي، "توضيحا للواقعة فإن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت، مساء الخميس الماضي، بلاغًا عن تعرُّض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر) لإطلاق نار"، حسب صحيفة سبق السعودية.

وقال معلقون إن الشخص المتورط يلحق ضررا بنفسه وبغيره، قائلين إن دور جهاز رصد السرعة هو حماية الناس من التهور على الطريق وليس إثقالهم بالمخالفات.