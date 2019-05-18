تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق شب بسوق الجملة لبيع الخضار والفاكهة بالمنصورة تسبب في احتراق ثلاجة لحفظ الفواكه.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من إدارة شرطة النجده تفيد بنشوب حريق بسوق الجملة لبيع الخضار والفاكهة التابع لحي غرب بالمنصورة.

انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء، إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران.

وبالفحص تبين اشتعال كابل كهرباء داخل محول كهرباء بسوق الجملة مما أدى إلى احتراق ثلاجة حفظ الفواكه داخل السوق وبعض الملابس والسجاد خاصة بالمواطن محمود السباك بمحل خلف السوق تجاره شومان.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.