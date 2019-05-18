قرر قاضي المعارضات بالقليوبية اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل طبيب بدائرة مركز كفر شكر.

كان العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر تلقي بلاغا من "م.ع.س " 30 سنة مدرس، باكتشافه مقتل والده "ع.س.ا" 70 سنة طبيب أسنان داخل الشقة سكنه بقرية كفر تصفا.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية وبالانتقال والفحص تبين تواجد الجثة داخل شقه المجني عليه، وبمناظرة الجثة تبين وجود جروح عرضية بمنتصف الرأس ووجود سلك كهربائي ملفوف حول الرقبة وجحوظ بالعينان وتبين عدم وجود آثار كسر بأبواب ومنافذ الشقة ووجود قطع بالسلك الخاص بشباك شرفة الغرفة المخصصة لعيادة المذكور ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وتبين وجود شاكوش حديدي عليه آثار دماء ملقى على سرير غرفة النوم.

جرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

بسؤال نجل المتوفى "المبلغ" امام المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، قرر قيامه بمحاولة التواصل هاتفيا بوالده منذ يومان للاطمئنان عليه وتبين عدم التجاوب وغلقه الهواتف الخاصة به وحال توجهه للاطمئنان عليه فوجئ بمقتله.

جرى تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي وقاده العقيد حسنى نصار مفتش مباحث القليوبية حيث تمكن لفريق البحث تحديد مرتكب الواقعة المدعو "ع .س. م" عاطل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقال في تحقيقات الشرطة أنه حال تردده على عيادة المجني عليه للعلاج طلب ممارسة الشذوذ معه مقابل علاجه وعقب السماح له بذلك رفض علاجه وقام بطرده من الشقة مما دفعه للانتقام منه فعقد العزم وبيت النية على سرقة المجني عليه.

وفى يوم الأحد الماضي دلف لمسكن المجنى عليه بقصد سرقته إلا أن المجنى عليه شعر بتواجده داخل الشقة فقام بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بشاكوش محدثاً ما به من إصابات حتى تأكد من وفاته واستولى على مبلغ مالي قدرة 6.200 جنيه وبعض المتعلقات الشخصية للمجنى عليه وتم احالة المتهم الي النيابة العامة التي امرت بحبسة 4 ايام علي ذمة التحقيقات جددها اليوم قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله.