اعتمد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، نموذج إجابة معدل لمادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالبحرالأحمر، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وكانت اللجنة المشكلة من قبل التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قد انتهت من تصحيح عينة عشوائية لأوراق إجابة امتحان الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي.

وقالت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه تم عرض نموذج الإجابة المعدل بعد موافقة المحافظ عليه والذي يصب في مصلحة الطالب، مشيرة إلى بدء التصحيح على النموذج المعدل المعتمد لجميع أوراق الإجابة للشهادة الإعدادية.