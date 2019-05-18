الأزمات والمشاكل هي عنوان علاقة الملحن عمرو مصطفى بالفنان عمرو دياب طيلة السنوات العشر الأخيرة والتي شهدت عدد كبير من أعمالهم الغنائية سويا، فرغم أن "الهضبة" لا يتحدث مطلقا عن "مصطفى" في وسائل الإعلام، إلا أن مصطفى دائما ما يبرز تلك المشاكل وآخرها مشكلة أغنية "يتعلموا" التي تم استخدامها في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

تسريب صور

كانت أولى تلك المشاكل حين اتهم عمرو مصطفى، الهضبة بأنه سرب صور له غير جيدة عبر مواقع الانترنت للتقليل من نجاحه كمطرب، وجاء ذلك الاعتراف خلال استضافة الإعلامية وفاء الكيلاني لعمرو مصطفي في أحد برامجها، والذي أكد فيه أيضا أنه صاحب فضل على "دياب" مثلما كان للأخير فضل عليه، كما أنه خلال استضافته مع الإعلامية هبة الأباصيري أكد على أن دياب ليس مطربا عالميا.

مشكلة روتانا

وخلال الفترة من2013 إلى 2017 اتخذ عدد من الشعراء والملحنين ومن بينهم عمرو مصطفي قرار بعدم التعامل مع عمرو دياب بسبب تعامله مع شركة روتانا، ووقتها أعلن مصطفى بعدم التعامل مع دياب مرة أخرى لأنه ليس لديه جديد يقدمه له إلا أنهم تصالحا على يد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

باين حبيبت

ومنذ عام شن مصطفي هجوما حادا على النجم عمرو دياب، عبر حسابه الخاص على فيس بوك، بعدما اكتشف عدم وضع اسمه على أغنية "باين حبيت" وهدد بمقاضاته.

جمع حبايبك

واليوم هاجم مصطفى، الفنان عمرو دياب، وإحدى شركات الاتصالات الشهيرة بسبب استخدامهما موسيقى ولحن أغنية "يتعلموا" للهضبة، والتي لحنها عمرو مصطفى، في إعلانهم الأخير، الذي يعرض طوال شهر، ويحمل اسم "جمع حبايبك".

ونشر مصطفى بيانا جاء فيه: "هو ينفع الشركة وعمرو دياب يستخدموا أغنية يتعلموا في إعلان في رمضان دون إذن، هو الفن بقى بلطجة وأخذ حقوق الناس دون إذن".

وتابع: "طبعا اللجان هتدخل تدافع عن الباطل أيها الحمقى في حاجة اسمها (حق المؤلف) في استخدام أي جملة ولو مش عاجبكم القانون اخبطوا راسكم في اتخن حيط ومتسموعش الأغاني دي تاني دي".

ولفت: "عمرو دياب مجرد مؤدي للحن ومعاه تصريح أنه يغنيها في Cd وحفلات مش إعلان في رمضان".

واختتم بيانه: "وسبب التأخير في التعليق لأني كنت بسجل الإعلان على كل قناة اتذاع فيها علشان إثبات الحق".