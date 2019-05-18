الصفحة الأولى من عدد الغد

تنشر "الوطن" في عدد الغد، "القوى العاملة" بالبرلمان تطالب الحكومة بالسماح للموظفين بـ"تسوية المؤهل"، و"الامتحان الأخير لـ"أولى ثانوي" بـ"التابلت" في 1700 مدرسة اليوم.

كما تقرأ "أمريكا تحذر طائراتها التجارية من التحليق في الخليج العربي".

وفي "الوطن الاقتصادي"، "البنوك تؤكد نجاحها في إدارة سوق الصرف.. ومستثمرون، تراجع سعر الدولار دليل نجاح لبرنامج الإصلاح".

وتجرى "الوطن" حوارا خاصا مع نشوى مصطفى تكشف خلاله عن كواليس عملها بالفن، وعن العمل الذي كان بمثابة باسبور مرورها إلى الوسط الفني.

وفي "الوطن الرياضي"، "الكونفيدرالية يا زمالك.. الأبيض يواجه البركان المغربي في النهائي".