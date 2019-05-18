سادت حالة من الرعب والفزع بين أهالي عزبة زغو التابعة لقرية كفر الحمادية ببركة السبع بمحافظة المنوفية، قبل الإفطار، بسبب تصدع منزل مكون من 4 طوابق، وتساقط قطع خرسانية من السقف، حيث فر قاطني المنزل بدون اى متعلقات ويتم الآن إخلاء المنازل المحيطة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة بركة السبع إلى مكان المنزل بصحبة سيارة إطفاء، فيما السكان يفترشون الشارع، وحضر رئيس مجلس المدينة لمعاينة المنزل على الطبيعة، وفصل الأهالي التيار الكهربائي، وخطوط لمياه عن المنزل المنكوب والمنازل المحيطة.

وقال عبده خضر، أحد شهود العيان، إنه فوجئ باستغاثات من أهالي منزل مملوك لمواطن يدعى محمود محمد السبعاوى، وبه 3 طوابق مأهولة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ رئيس مجلس المدينة، وعدد من النواب، وأن رئيس مجلس المدينة حضر بعد ساعة من إبلاغه وغادر دون أية رد فعل لإغاثة السكان الذين استعانوا بأحد المهندسين لإقامة شدات خشبية لمنع سقوط المنزل على المنازل المجاورة.

وطالب خضر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بسرعة إغاثة سكان المنزل المنكوب وتوفير أماكن بديلة لهم حيث أنهم يفترشون الشارع ولا يوجد لهم أي مأوى أخر .