لفظ متهم أنفاسه الأخيرة داخل حجز قسم شرطة بولاق الدكرور، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بتسليم جثة المتوفى لأسرته لدفنها.

تلقى اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بوفاة متهم داخل حجز القسم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة وسؤال المحتجزين.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة أثبت عدم وجود إصابات ظاهرية، أو آثار ضرب أو تعذيب، وتم أخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الطبي بمصلحة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وأرسل التقرير المبدئي إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.