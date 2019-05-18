أعلنت كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس مدرس وأستاذ مساعد، بقسم هندسة القوى الميكانيكية بالكلية تخصص هندسة الطيران.

ويشترط فيمن يتقدم للوظائف الآتي:

- أن يكون مستوفيا لشروط أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- أن يكون لديه خبرة بمجال التدريس والبحث العلمي والخدمة المجتمعية في مجال الطيران والصواريخ وتكنولوجيا الأقمار الصناعية مدة لاتقل عن عشر سنوات.

- ألا يتعدى سن المتقدم لوظيفة المدرس 45 سنة ووظيفة الأستاذ المساعد 55 سنة.

-لايجوز للمتقدم أن يطلب النقل أو السفر أو الإعارة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ شغله للوظيفة.

وتقدم الطلبات باليد باسم عميد الكلية في موعد غايته 15 يوما بدءا من اليوم السبت 18 مايو.